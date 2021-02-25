Геннадий Онищенко расскажет об итогах борьбы с эпидемией COVID-19 и защите детства в России

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной защите детства, с комментариями выступит депутат Государственной думы, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко. Он расскажет о ситуации с постковидными осложнениями у детей; сообщит, нужно ли детям вакцинироваться; а также объяснит, почему необходимо жестко регулировать контент в социальных сетях, если этот контент адресован детям.

Кроме того, Геннадий Онищенко подведет промежуточные итоги борьбы с эпидемией COVID-19 в России и в мире.

Напомним, в четверг, 25 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Как и от чего в России защищают детей». В рамках эфира мы поговорим о том, как много еще остается детей в детских домах. Почему запрещаются те или иные художественные произведения. Что угрожает детям в социальных сетях, и когда взрослые видят опасность там, где ее нет. Мы обсудим домашнее насилие, от которого страдают в том числе и несовершеннолетние россияне. Узнаем, кто и почему в нашей стране выступает категорически против ювенальной юстиции. Мы рассмотрим проблему снижения возраста уголовной ответственности и проблему насилия в школах. Отдельно узнаем о фонде для помощи детям с орфанными заболеваниями и о проблемах, которые осталось решить, чтобы все дети в России получили необходимую медицинскую помощь.

Мы озвучим статистику, которая наглядно покажет, стало ли детям в России безопаснее жить.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: педагоги, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.