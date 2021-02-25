Установлена новая предельная отпускная цена на вакцину «Спутник V»

Москва, 25 февраля. Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V».

Она составит 866,81 рубля за два компонента. Раньше препарат стоил 1942 рубля. Сейчас цена снижена, уточнили в российском правительстве. Вакцина «Спутник V» разработана в центре имени Гамалеи. Это первый российский препарат от коронавируса.

Более 35 стран официально зарегистрировали «Спутник V». Из них 36-м государством стал Гондурас. Агентство по регулированию в здравоохранении республики официально одобрило препарат к использованию. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.