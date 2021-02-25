Компания S7 анонсировала возобновление ряда чартерных перелетов из России

Москва, 25 февраля. Авиакомпания S7 анонсировала возобновление ряда чартерных перелетов в конце весны.

Речь идет о таких направлениях, как Дубровник, Пула и Катания, чартерные перелеты в которые авиакомпания возобновит уже этой весной. Информацию о возобновлении перелетов предоставили в пресс-службе компании.

В частности, россияне смогут отправиться в Дубровник, Пулу и Катанию с конца апреля. Билеты уже продаются на сайте перевозчика. Еженедельные перелеты в Пулу начнутся 25 апреля. Отправление из Домодедово запланировано по воскресеньям в 11:30 утра, обратно – в 14:45 по местному времени.

Рейсы в Дубровник стартуют на день позже – с 26 апреля. Пассажиры будут вылетать из Москвы по понедельникам в 13:25. Самолет в обратном направлении назначен на 16:55.





