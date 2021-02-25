Mitsubishi показала обновленное авто Pajero Sport для России

Москва, 25 февраля. Японская компания Mitsubishi показала, как будет выглядеть обновленный внедорожник Pajero Sport, который появится на рынке России в мае 2021 года.

Автомобиль выйдет в России с мультимедийной Mitsubishi Connect с сенсорным дисплеем и встроенной системой «Яндекс.Авто», а также с USB-разъемами для пассажиров второго ряда. Обновленный внедорожник оснастили функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона.

Pajero Sport будет доступен российским автолюбителям с 2,4-литровым турбодизельным двигателем и трехлитровым бензиновым агрегатом, говорится на официальном сайте компании.

Ранее Hyundai раскрыла стоимость обновленного кроссовера Santa Fe для россиян. За самую дорогую комплектацию придется заплатить 3,2 миллиона рублей.