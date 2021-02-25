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Mitsubishi показала обновленное авто Pajero Sport для России

Mitsubishi показала обновленное авто Pajero Sport для России

Москва, 25 февраля. Японская компания Mitsubishi показала, как будет выглядеть обновленный внедорожник Pajero Sport, который появится на рынке России в мае 2021 года.

Автомобиль выйдет в России с мультимедийной Mitsubishi Connect с сенсорным дисплеем и встроенной системой «Яндекс.Авто», а также с USB-разъемами для пассажиров второго ряда. Обновленный внедорожник оснастили функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона.

Pajero Sport будет доступен российским автолюбителям с 2,4-литровым турбодизельным двигателем и трехлитровым бензиновым агрегатом, говорится на официальном сайте компании.

Ранее Hyundai раскрыла стоимость обновленного кроссовера Santa Fe для россиян. За самую дорогую комплектацию придется заплатить 3,2 миллиона рублей.

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