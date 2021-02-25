Власти Кубани назвали сроки возобновления круизов по Черному и Азовскому морям

Краснодар, 25 февраля. Российские лайнеры возобновят круизное сообщение по Азовскому и Черному морям в июне. Об этом рассказали кубанские власти.

По плану первым на маршрут отправится теплоход «Князь Владимир». Теперь на его борту будет работать кинотеатр и мюзикл. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе улучшится, то в порты Черного моря разрешат заходить также и иностранным суднам. 12 лайнеров будут делать остановки в Сочи.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.