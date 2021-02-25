Пациентка скорой помощи скончалась из-за заторов на трассе в Челябинской области

Челябинск, 25 февраля. Бригада медиков прибыла на вызов в село Агаповка Челябинской области, где пациентка уже находилась в коме. По дороге в больницу машина попала в затор из-за снежной бури.

Из-за сильного снегопада трасса между Агаповкой и Малиновкой оказалась заметена, видимость достигала меньше метра. Машины стояли на морозе по десять часов, пока МЧС проводило работы, сообщают очевидцы. В этой же пробке оказалась машина скорой помощи, в которой находилась женщина в тяжелом состоянии. Несмотря на самоотверженную работу врачей, спасти ее не удалось и она скончалась, не приходя в сознание.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области факт гибели пациентки подтвердили. Медики предприняли все необходимые реанимационные действия для спасения женщины, поясняют в ведомстве.

ФАН сообщал о ходе спасательной операции на трассах Челябинской области, движение по которым парализовало из-за неблагоприятных погодных условий.