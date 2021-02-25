Антониу Гутерреш проведет неформальную встречу по Кипру

Нью-Йорк, 25 февраля. Переговоры по кипрскому урегулированию пройдут в формате «5+1» 27-29 апреля на территории Женевы по инициативе генсека ООН Антониу Гутерреша.

Об этом проинформировал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерреш принял решение о проведении переговоров на основе консультаций, которые велись на протяжении нескольких месяцев спецпосланником генсека ООН Джейн Холл Лют.

Неформальная встреча по Кипру состоится в Женеве. Основной темой переговоров станет определение точек соприкосновения между сторонами для досрочного решение кипрского вопроса в ближайшем будущем, сказано в заявлении.

Федеральное агентство новостей сообщало, что генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния.