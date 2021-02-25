Первую жертву землетрясения в Японии нашли под завалами мебели

Токио, 25 февраля. Обнаружен первый погибший в результате подземных толчков, зафиксированных в Японии 13 февраля. Им оказался пожилой мужчина, которого все это время искали спасатели.

В городе Фукусима обнаружили первую жертву недавнего землетрясения. Погибшим оказался пожилой мужчина, он скончался под завалами мебели в собственной квартире. Тело нашли обеспокоенные родственники, которые в течение долгого времени не могли связаться с мужчиной.

Напомнил, что землетрясение магнитудой 7,3 балла зарегистрировали 13 февраля. Подземные толчки почувствовали жители северной, северо-восточной и центральной частей Японии, пострадали 180 человек. Японские ученые считают что ЧП являлось афтершоком сейсмической активности, зафиксированной 11 марта 2011 года.

Ранее ФАН писал о землетрясении, которое произошло на северо-востоке Алжира. Последствия подземных толчков не были значительными.