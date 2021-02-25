Работники аэропорта в Пскове получили зарплату благодаря прокуратуре

Псков, 25 февраля. Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате 172 работникам аэропорта в Пскове. По факту задолженности было возбуждено административное дело.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки установили, что людям недоплатили за декабрь 4,8 млн рублей. Прокуратура направила гендиректору компании соответствующее представление. В отношении уполномоченного лица было возбуждено дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Ранее фигурант уже был наказан за подобное правонарушение.

Меры прокурорского реагирования позволили восстановить справедливость по отношению к трудящимся — долги погашены.

Проблемы с выплатами есть и в Приморском крае. Согласно статистическим данным, работодатели должны приморцам почти 18 миллионов рублей, сообщало Deita.