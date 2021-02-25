Xiaomi презентовала зарядное устройство для iPhone

Пекин, 25 февраля. Китайская компания Xiaomi презентовала зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 33 ватта, которое можно использовать для смартфонов американской корпорации Apple.

Устройство отличается высокой эффективностью и миниатюрностью. Пользователь сможет с помощью кабеля с разъемами USB-C и Lightning пополнить заряд iPhone 12 с 0% до 60% всего за 30 минут.

Однако из-за ограничений выходного напряжения Xiaomi 33W GaN не поддерживает зарядку ноутбуков с разъемами USB-C. По данным Mydrivers, устройство обойдется в 12 долларов (около 885 рублей).

Xiaomi ранее представила бюджетные беспроводные наушники с влагонепроницаемым корпусом и активным шумоподавлением. Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro являются улучшенной версией прошлой модели.