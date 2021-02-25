Власти Москвы создали собственный защищенный мессенджер

Москва, 25 февраля. ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, создало специальный сервис TDM Messenger, который является заменой Telegram и Skype.

Сервис обнаружили в магазине приложений Play Market. Из описания следует, что TDM Messenger призван обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь между чиновниками. В приложении можно обмениваться снимками и видеороликами, совершать звонки.

Представители ведомства объяснили, что опыт дистанционной работы показал, как важно наличие собственных разработок. Например, защищенного мессенджера, передает РБК.

Мессенджер WhatsApp ранее поставил пользователям ультиматум. Им запретят отправлять текстовые сообщения при отказе принять новые правила работы приложения.