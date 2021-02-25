Итоги выборов в Нигере вызвали беспорядки со стороны оппозиции

Ниамей, 25 февраля. Жители Нигера устроили массовые беспорядки после объявления предварительных результатов президентских выборов.

В ходе мероприятия большее количество голосов получил преемник действующего лидера страны Махамаду Иссуфу министр внутренних дел Мохамед Базум — почти 56%, тогда как его противник и по совместительству бывший президент Нигера Махаман Усман набрал порядка 44%.

Однако проигравший кандидат заявил о мошенничестве во время подсчета голосов. Экс-лидер государства утверждает, что должен был победить в состязании с результатом 50,3%.

Итоги голосования возмутили представителей оппозиции республики. Граждане вышли на улицы столицы, стали жечь покрышки, кидаться камнями и громить заправки. Сотрудники правоохранительных органов прекратили беспорядки и арестовали несколько человек. Продолжается розыск остальных правонарушителей.

Организатором бунта считают генерала в отставке Мумуни Бурейма, который руководил Вооруженными силами Нигера во время правления президента Мамаду Танджа.

Выборы в республике состоялись 27 декабря 2020 года. Действующий руководитель отказался от переизбрания, однако почти все бывшие лидеры государства приняли участие в гонке.