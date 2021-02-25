Арест сына лидера ИГ и авиаудар Турции — что произошло в Ираке 24 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 24 февраля: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Арестован сын лидера «Южного государства» ИГ

Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об успешной операции в городе Абу Грейб на западе от Багдада.

Контрразведчики задержали Нимра Сувейда по кличке «Багдадский тигр». Он является сыном лидера так называемого «Южного государства» ИГ.

العراق يعلن اعتقال القيادي في داعش "نمر بغداد"



????جهاز المخابرات العراقي قال إنه تمكن من الإطاحة بالمطلوب #نمر_سويد المكنى بـ( #نمر_بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة #بغداد https://t.co/mQMfSkptlN pic.twitter.com/rbsLQcVnJT — إرم نيوز (@EremNews) February 24, 2021

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о трех взрывах в иракской столице.

Первое взрывное устройство сработало в районе Аль-Кям, второе — в окрестностях района Карад. В обоих случаях бомбы были заложены рядом с винными магазинами в центре города.

Третий взрыв прогремел на юго-востоке Багдада, на улице Бесмая. Нападавшие использовали шумовую гранату.Погибших и раненых нет.

تفجير محل لبيع المشروبات الكحولية ببغداد. pic.twitter.com/TdCiJlShjI — Al-Menassa (@AL_Menassa) February 24, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул рассказал о выявлении крупного арсенала боевиков ИГ.

Схрон был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Найдены 90 артиллерийских снарядов, 5 боеприпасов для танка, 41 ракета.

В операции задействовали военнослужащих 1-й пехотной дивизии ВС Ирака.

بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود كدس كبير للعتاد من مخلفات عصابات #داعش الارهابية، تمكنت فرقة المشاة الأولى من العثور على الكدس في محافظة #الانبار وبداخله:

- 15 صاروخ نمساوي.

- 90 إطلاقة لمدفع 57.

- 26 صاروخ مختلف الاستخدام.

- 5 قذائف دبابات. pic.twitter.com/2gf5vuZ2Kz — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 24, 2021

Одновременно с этим объединенное оперативное командование провело спецоперацию в районе Хит на западе от Эр-Рамади. Арестованы два боевика ИГ.

В свою очередь управление военной разведки Минобороны Ирака объявило о задержании террориста в Эль-Фалудже. В операции были задействованы подразделения отдела военной разведки 10-й дивизии, разведки 40-й пехотной бригады и разведки 3-го резервного полка.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Турецкая авиация нанесла удар на севере провинции Дахук. Самолеты бомбили район Бази в окрестностях приграничного Кяни Маси по позициям «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в горах Кандил. Данных о погибших и раненых нет.

الطائرات التركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق صباح هذا اليوم pic.twitter.com/UwUgxAlA8E — Riyad Alshammari (@ALiRAQERevolut1) February 24, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Объединенное оперативное командование отчиталось об успешной спецоперации в провинции Дияла, в 70 км на северо-восток от Баакубы.

Авиация нанесла несколько ракетных ударов в районе Зур Шейх Баба на окраине Джаляули. Уничтожены три убежища боевиков ИГ.

الطيران الحربي يقصف ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في عمق زور شيخ بابا في اطراف ناحية جلولاء https://t.co/hYwHE7Tv1n — iraqkhair (@iraqkhair) February 24, 2021

Убийство полицейского

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о гибели сотрудника полиции в окрестностях города Бани Саад в провинции Дияла.

В деревне Араб аш-Шейх неизвестные подъехали к сотруднику правоохранительных органов на автомобиле и расстреляли его. Машина боевиков позже была найдена в районе Ас-Сабхая в окрестностях Али аль-Хади.

По одной версии погибшего застрелили боевики ИГ, по другой — покушение было совершено киллерами одного из кланов.

العراق.. مقتل شرطي برصاص مجهولين في ديالىhttps://t.co/bYtbZ8g1qj pic.twitter.com/8ddWyPTd9D — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 24, 2021

Провинция Киркук

Управление военной разведки ВС Ирака провело успешную операцию в провинции Киркук. Задержан боевик террористического подполья «Исламского государства».

بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكن أبطالُنا في الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد بعد مُتابعة إستخبارية دقيقة . pic.twitter.com/njZg0G4Bvc — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 24, 2021

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул отметил, что это не единственный арест террористов. Аналогичные мероприятия прошли также в Багдаде и Дияле. В рамках различных операций иракские армейцы задержали трех террористов ИГ.

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

Уголовный суд округа Аш-Шатр провинции Ди Кар вынес приговор трем полицейским, обвиненным в убийстве.

Подсудимые признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений и убийстве мирных граждан. Бывшие сотрудники полиции применили силу при разгоне демонстрантов в 2020 году.

Преступников приговорили к 15 годам лишения свободы.

الحكم بالسجن على عناصر أمن قتلوا متظاهرين مدنيين جنوبي العراق !! — د. دارك (@Dr_Daark) February 24, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.