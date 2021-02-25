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Ближний Восток

Арест сына лидера ИГ и авиаудар Турции — что произошло в Ираке 24 февраля

Арест сына лидера ИГ и авиаудар Турции — что произошло в Ираке 24 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 24 февраля: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Арестован сын лидера «Южного государства» ИГ

Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об успешной операции в городе Абу Грейб на западе от Багдада.

Контрразведчики задержали Нимра Сувейда по кличке «Багдадский тигр». Он является сыном лидера так называемого «Южного государства» ИГ.

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о трех взрывах в иракской столице.

Первое взрывное устройство сработало в районе Аль-Кям, второе в окрестностях района Карад. В обоих случаях бомбы были заложены рядом с винными магазинами в центре города.

Третий взрыв прогремел на юго-востоке Багдада, на улице Бесмая. Нападавшие использовали шумовую гранату.Погибших и раненых нет.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул рассказал о выявлении крупного арсенала боевиков ИГ.

Схрон был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Найдены 90 артиллерийских снарядов, 5 боеприпасов для танка, 41 ракета.

В операции задействовали военнослужащих 1-й пехотной дивизии ВС Ирака.

Одновременно с этим объединенное оперативное командование провело спецоперацию в районе Хит на западе от Эр-Рамади. Арестованы два боевика ИГ.

В свою очередь управление военной разведки Минобороны Ирака объявило о задержании террориста в Эль-Фалудже. В операции были задействованы подразделения отдела военной разведки 10-й дивизии, разведки 40-й пехотной бригады и разведки 3-го резервного полка.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Турецкая авиация нанесла удар на севере провинции Дахук. Самолеты бомбили район Бази в окрестностях приграничного Кяни Маси по позициям «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в горах Кандил. Данных о погибших и раненых нет.

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Объединенное оперативное командование отчиталось об успешной спецоперации в провинции Дияла, в 70 км на северо-восток от Баакубы.

Авиация нанесла несколько ракетных ударов в районе Зур Шейх Баба на окраине Джаляули. Уничтожены три убежища боевиков ИГ.

Убийство полицейского

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о гибели сотрудника полиции в окрестностях города Бани Саад в провинции Дияла.

В деревне Араб аш-Шейх неизвестные подъехали к сотруднику правоохранительных органов на автомобиле и расстреляли его. Машина боевиков позже была найдена в районе Ас-Сабхая в окрестностях Али аль-Хади.

По одной версии погибшего застрелили боевики ИГ, по другой — покушение было совершено киллерами одного из кланов.

Провинция Киркук

Управление военной разведки ВС Ирака провело успешную операцию в провинции Киркук. Задержан боевик террористического подполья «Исламского государства».

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул отметил, что это не единственный арест террористов. Аналогичные мероприятия прошли также в Багдаде и Дияле. В рамках различных операций иракские армейцы задержали трех террористов ИГ.

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

Уголовный суд округа Аш-Шатр провинции Ди Кар вынес приговор трем полицейским, обвиненным в убийстве.

Подсудимые признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений и убийстве мирных граждан. Бывшие сотрудники полиции применили силу при разгоне демонстрантов в 2020 году.

Преступников приговорили к 15 годам лишения свободы.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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