Число поисковых запросов на перелет из России в Грузию выросло на 35%

Тбилиси, 25 февраля. Российские путешественники стали чаще искать информацию о перелетах из Москвы в Тбилиси, количество запросов в поисковиках выросло на 35%.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса Aviasales. Активность россиян выросла после выхода информации об открытии Грузии с 1 марта. Прямых рейсов между Москвой и Тбилиси нет, стоимость билета со стыковкой в Стамбуле составляет 13 тысяч рублей, говорится в сообщении. Сухопутное сообщение по-прежнему закрыто.

Решение о восстановлении авиасообщения принимается в зависимости от эпидемической обстановкой в стране. Грузия и Россия приняли решение о возобновлении авиаперелетов с первого марта. Чтобы посетить Грузию, необходимо сделать ПЦР-тест и предоставить отрицательный результат на COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Авиасообщение с Россией восстановили ряд стран. Часть из них готовы принять российских туристов без теста на COVID-19, например, Армения, Белоруссия и Сербия. Для поездки в Киргизию, на Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Танзанию, Казахстан, Турцию и Эфиопию необходимо предоставить отрицательный результат теста. В Великобритании, Греции и Южной Корее российским туристам придется посидеть на карантине.