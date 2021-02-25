Новый директор ЦРУ назвал борьбу с Китаем главным приоритетом

Вашингтон, 25 февраля. Новый руководитель Центрального Разведывательного Управления США Уильям Бернс в своем обращении к Сенату заявил, что наибольшее внимание будет уделять борьбе с Китаем.

Обе партии Конгресса США уверены, что Китай — главная угроза национальной безопасности США. Если кандидатуру Бернса одобрят, что вполне вероятно, он станет первым руководителем американской разведки с опытом дипломатической работы, пишет NBC. Ранее Бернс занимал должности посла США в Российской Федерации и Иордании.

Кандидатура Бернса устраивает обе партии. Во время его обращения к Сенату, республиканцы высоко оценили его прежнюю деятельность, заявив, что второго человека с таким опытом работы нет во всем мире, а демократы похвалили его усердие в борьбе за права человека.

На политической арене Бернс назвал своим главным приоритетом борьбу с Китаем и в частности с руководящей страной Коммунистической партией Китая.

«Ни один из вызовов, с которыми мы сталкивались ранее, не идет ни в какое сравнение с той всеобъемлющей угрозой, которую представляет собой Китай и особенно Коммунистическая партия Китая. Если мы собираемся сместить акцент нашей внешнеполитической борьбы с терроризма на страны победившего авторитаризма, то Китай будет угрожать самому существованию Соединенных Штатов», — заявил Бернс.

Что касается отношений с Россией, Бернс отметил, что не видит оснований для стабильного надежного сотрудничества с президентом Владимиром Путиным. По мнению главы американской разведки, отношения с русскими будут колебаться от острого противостояния до надоедливого соревнования.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что сдерживание России и Китая может стать главной целью НАТО на 2021 год. Инициативу Альянса прокомментировал политик Владимир Джабаров.