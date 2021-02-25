Звезда сериала «Солдаты» Щербаков получил положительный результат теста на COVID-19

Москва, 25 февраля. Народный артист РФ Борис Щербаков получил положительный результат теста на коронавирус накануне 23 февраля. Сейчас легендарный актер театра и кино находится на самоизоляции.

Сообщается, что Щербаков незадолго до болезни контактировал только с женой, актрисой Татьяной Бронзовой и сыном Василием. О самочувствии родственников артиста пока ничего не известно. Врачи опасаются за Бориса Щербакова, ведь 71-летний актер входит в группу риска.Подробностей о том, в какой форме у артиста проходит заболевание, пока нет.

Щербаков ранее в конце прошлого года признавался, что в условиях карантина лишился заработка и спасается домашним хозяйством. Артист также рассказал, что увлекся резьбой по дереву, но бизнес из хобби не делает, а занимается этим для успокоения души.