Раскрыт сюжет новой части франшизы «Джиперс Криперс»

Вашингтон, 25 февраля. Студия Screen Media приобрела международные права на прокат четвертой части хоррор-франшизы «Джиперс Криперс». В Сети раскрыли сюжет новой картины.

Фильм получит название «Джиперс Криперс: Перерождение» и расскажет о молодом человеке и его девушке, которые отправляются на хоррор-фестиваль в Луизиане. Главного героя по сюжету картины мучают страшные видения о странном монстре. На празднике персонаж понимает, что его участники, действительно, призвали ужасающее создание.

Режиссерское кресло займет Тимо Вуоренсола, снявший фильм «Железное небо». По данным Variety, новая часть франшизы может выйти на экраны уже этой осенью.

Ранее американская актриса и певица Саша Калле получила роль в новом фильме про Флэша. Она сыграет Супергерл, которая станет частью расширенной киновселенной DC.