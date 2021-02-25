Роспотребнадзор оценил вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в РФ весной

Москва, 25 февраля. Подъем заболеваемости коронавирусом в России весной не прогнозируется. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Говорить о третьей волне COVID-19 неправильно, уточнил он. Сейчас наблюдается фаза снижения активности коронавируса. Сезонные колебания суточной заболеваемости исключать не следует, добавил сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом», — уточнил собеседник ТАСС.

Дальнейшая ситуация зависит от соблюдения россиянами ряда правил. Граждане должны носить защитные маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. К тому же на активность распространения коронавируса влияет и реализация программы вакцинации.

«Спутник V» — один из основных препаратов от коронавируса в РФ. Им прививают большую часть населения. В покупке препарата заинтересованы многие государства. Власти нескольких десятков стран одобрили эту вакцину. Японский аналитик Кадзухиро Фудзи также высоко оценил российский препарат от коронавируса «Спутник V».