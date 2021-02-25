Бойцы ВСУ ранили мирного жителя в Донбассе

Донецк, 25 февраля. Инцидент произошел при попытке мужчины повидать своих родственников на территории под контролем украинской армии, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

Житель Донбасса намеревался добраться до населенного пункта Новоселовка. Огонь по гражданскому лицу открыли военнослужащие 53-й бригаду ВСУ, уточнили в УНМ ДНР.

В настоящее время дончанин госпитализирован в одно из медицинских учреждений, его состояние оценивается как тяжелое, подчеркивается в релизе Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что одна из жительниц Донбасса лишилась дома и автомобиля из-за обстрелов ВСУ, получив при этом серьезные ожоги.