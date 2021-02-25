Курс доллара упал до 73,39 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 25 февраля. Стоимость доллара на открытии торгов Московской биржи сократилась на 0,21%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара в начале торговой сессии составляет 73,39 рубля. Евро торгуется по 89,32 рубля, что на 0,14% дешевле, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Позитивную динамику на старте торгов демонстрирует и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи растет на 0,79%, а индекс РТС — на 1,1%. Тем временем котировки нефти Brent, уверенно добравшиеся до отметки в 67 долларов за баррель, продолжают рост. Бочка североморского сорта торгуется по 67,45 доллара, что на 0,45% дороже, чем днем ранее.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил о необходимости срочно избавиться от доллара на фоне угрозы санкций со стороны США. Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар в комментарии ФАН рассказал, может ли Россия избавиться от американской валюты.