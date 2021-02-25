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Курс доллара упал до 73,39 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара упал до 73,39 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 25 февраля. Стоимость доллара на открытии торгов Московской биржи сократилась на 0,21%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара в начале торговой сессии составляет 73,39 рубля. Евро торгуется по 89,32 рубля, что на 0,14% дешевле, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Позитивную динамику на старте торгов демонстрирует и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи растет на 0,79%, а индекс РТС — на 1,1%. Тем временем котировки нефти Brent, уверенно добравшиеся до отметки в 67 долларов за баррель, продолжают рост. Бочка североморского сорта торгуется по 67,45 доллара, что на 0,45% дороже, чем днем ранее.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил о необходимости срочно избавиться от доллара на фоне угрозы санкций со стороны США. Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар в комментарии ФАН рассказал, может ли Россия избавиться от американской валюты.

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