Иран завершает разработку первого боевого БПЛА собственного производства

Тегеран, 25 февраля. Инженеры практически завершили работу над первым боевым БПЛА, которые способен преодолевать расстояние до 3000 км, сообщил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.

По его словам, тяжелый широкофюзеляжный беспилотный летательный аппарат под кодовым названием Kaman-22 был спроектирован и разработан в соответствии с требованиями военно-воздушных сил страны.

Отмечается, что данный БПЛА имеет различные виды «интеллектуальных» боеприпасов, а также обладает оптическим и радиоэлектронным оборудованием. Беспилотник сможет в течение 24 часов выполнять как разведывательные задачи, так и наносить удары.

Насирзаде уверен, что дроны Kaman-22 смогут значительно усилить боеспособность ВВС Ирана.

Ранее официальный представитель ВВС страны бригадный генерал Фархад Гударзи сообщал, что в начале ноября прошлого года военно-воздушные силы Ирана впервые применили во время учений тяжелые бомбардировочные БПЛА Karrar — дроны смогли сбросить на наземные цели бомбы, которыми прежде вооружались только истребители.

На данный момент многие государства занимаются разработкой и модернизацией собственных БПЛА. Как передает Федеральное агентство новостей, в России рассматривают инновационную тактику ведения воздушного боя, которая предусматривает совместное применение самолетов, БПЛА и гиперзвукового оружия.