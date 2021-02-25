В России создают первый колесный танк

Москва, 25 февраля. Унифицированная платформа «Бумеранг» станет основой для создания первого в России колесного танка. Об этом сообщил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

По его словам, технические характеристики платформы «Бумеранг» позволяют оснащать ее танковым комплексом вооружения. Красовицкий отметил, что над созданием подобной машины работали в Советском Союзе, однако в России такого еще не было. Колесные танки превосходят гусеничные машины по маневренности, скорости и запасу хода, но обладают меньшей защищенностью, передает «ПолитЭксперт».

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что тяжелые колесные боевые машины используются в странах с более твердым грунтом.

«В Африке, к примеру. Поэтому, в частности, в ЮАР предпочитают именно колесные танки. Их главные преимущества — скорость и межремонтный пробег. Если основной боевой танк, грубо говоря, сломается через десять тысяч километров, то бронеавтомобиль с пушкой проедет все сто тысяч», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что подобные боевые машины идеально подходят для центральной и азиатской частей России, где довольно слабая пропускная способность железных дорог. В таких условиях колесные танки гораздо легче перебрасывать по автотрассам. Кроме того, колесные танки отлично подойдут для патрулирования в Сирии.

Стоит отметить, что ранее на крупнейшей международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби состоялся мировой дебют новейшего российского танка Т-14 «Армата». Новый российский танк является единственной в мире боевой машиной третьего поколения, передает Infox.ru.