Назван неочевидный признак развития сахарного диабета

Москва, 25 февраля. Деформация костей, суставов и кожи стоп может свидетельствовать о развивающемся сахарном диабете второго типа.

Тип деформации костей под названием «стопа Шарко» может привести к серьезным повреждениям вплоть до инвалидности. Ее возникновение провоцирует диабетическая нейропатия. Как правило, она развивается у человека вследствие запущенного или поздно выявленного сахарного диабета.

Невропатия представляет собой повреждение нервов, обычно вызванное постоянно высоким уровнем сахара в крови. Симптомы стопы Шарко могут включать отек и покраснение стопы или лодыжки, повышение температуры кожи в проблемном месте, болезненные ощущения и ее деформацию. Также у человека могут появиться проблемы с чувством равновесия.

При возникновении подобных признаков медики настоятельно рекомендуют обратиться в больницу. После постановки диагноза следует изменить образ жизни, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Самыми эффективными способами на сегодняшний день являются диета и упражнения.

Недавно стало известно, что проблемы с глазами могут указывать на развитие диабета. Самым распространенным симптомом заболевания является диабетическая ретинопатия, когда у человека происходит поражение сосудов сетчатки глазного яблока.