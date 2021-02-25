Лидер КНДР отправил в отставку командующих ВМС и ВВС Северной Кореи

Пхеньян, 25 февраля. Председатель Государственного совета КНДР и генсек ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын сместил с постов командующих ВМС и ВВС Северной Кореи.

О кадровых перестановках в высшем военном руководстве страны сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Южнокорейские СМИ отмечают, что речь идет о «смене поколений», которая призвана снизить уровень коррупции в высшем военном руководстве и повысить дисциплину.

Министр обороны страны Ким Чжон Гван и начальник главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Квон Ен Чжин были назначены вице-маршалами. Руководство ВМС было передано Ким Сон Гилю в звании вице-адмирала, место главы командования военно-воздушными и противовоздушными силами КНА занял Ким Чхун Иль. Источники не уточняют их предыдущие должности.

Помимо этого лидер КНДР принял решение о повышении в воинских званиях 27 членов основного командного состава, которым были присвоены звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров.