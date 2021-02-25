«Неправильный» алкотестер довел до суда экс-начальника районного ГИБДД в Мордовии

Саранск, 25 февраля. Бывшего начальника Зубово-Полянской районной Госавтоинспекции будут судить за мошенничество. Его обвиняют в преступлениях, совершенных весной 2019 года.

Мужчина на службе ухищрялся подзаработать при помощи алкотестера, который не состоял в государственном реестре. Проверяя водителей на наличие алкогольного опьянения, полицейский якобы фиксировал превышающие норму промилле.

Чтобы избежать штрафа и в то же время остаться с правами, автолюбители были вынуждены «задобрить» стража порядка. Откупиться можно было за сумму от трех до десяти тысяч рублей. Всего за два месяца мужчина таким образом заработал 24 тысячи рублей.

«В ходе следствия мужчина был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Мордовии.

Ранее ФАН писал о коррупционном скандале, в эпицентре которого оказался бывший начальник Управления капитального строительства. Он брал взятки ремонтом и мебелью. Таким образом получил услуги от застройщика на сумму более 3,2 млн рублей.