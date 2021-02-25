Перечислены эффективные способы борьбы с аллергией на пыль

Санкт-Петербург, 25 февраля. Аллергия на пыль становится все более распространенным явлением, число страдающих от недуга ежегодно растет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Большая часть населения планеты будет страдать от аллергии к 2050 году, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения. На распространенные аллергены реагируют 40-50% школьников. Негативное влияние на здоровье человека может оказывать даже домашняя пыль, главными производителями которой являются клещи.

Основным местом обитания паразитов является постель. В большом количестве клещи обитают в пледах, креслах, диванах, подушках, мягких игрушках и коврах. Снизить численность пылевых клещей помогут простые способы. Следует убрать из жилья все ворсистые поверхности, использовать спальные принадлежности с синтетическим наполнителем. Мебель рекомендуется подвергать обработке парогенератором. Источником аллергии могут стать домашние животные. Перед тем, как завести кошку, необходимо проверить всех членов семьи на склонность к аллергической реакции, посоветовала иммунолог Анна Капустина.