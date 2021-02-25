Первый замглавы Генштаба ВС Армении уволен по приказу президента

Ереван, 25 февраля. Первый замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян уволен по приказу президента страны Армена Саркисяна. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Саркисян последовал предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна и уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении.

Неизвестно, что стало причиной увольнения. Однако СМИ утверждают, что Хачатрян ранее высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Армения заинтересована в расширении базы ВС России в Гюмри. Усиление 102-й российской военной базы всегда оставалось важным вопросом, уточняли в Минобороны.