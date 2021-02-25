Погибший в Чите мужчина оказался пропавшим дезертиром

Чита, 25 февраля. Следователи в Чите опознали личность мужчины, тело которого нашли в одной из квартир. Им оказался солдат-срочник, пропавший в середине 2000-ых,

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины осенью прошлого года в частном доме в Чите. Оказалось, что погибший был дезертиром, которого искали с 2004 года.

По данным следствия, военнослужащий самовольно покинул территорию танкодрома в поселке Песчанка и после этого перестал выходить на связь. Мужчину так и не удалось обнаружить. Следователи полагали, что он мог быть убит своими сослуживцами или утонуть в танковом бассейне для подводного вождения. По словам хозяйки дома, в котором было найдено тело мужчины, он был ее сожителем. Однако она не смогла предъявить полиции никаких документов, подтверждающих его личность, сообщили в СК РФ.

Поиском еще одного пропавшего мужчины занимается полиция Петербурга. Его мать сообщила правоохранителям, что он перестал выходить с ней на связь, сообщил ФАН.