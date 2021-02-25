Определенной категории россиян предложили выдать продуктовые карточки

Москва, 25 февраля. Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для россиян, получающих жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг.

С соответствующим заявлением глава союза Петр Шелищ обратился в Минпромторг, передают «Известия».

По его словам, получатели субсидии на коммунальные услуги уже признаны государством малоимущими, поэтому могут стать первыми претендентами на продовольственные выплаты. Такой категории россиян союз планирует перечислять 3 тысячи рублей ежемесячно. Предполагается, что эти средства станут целевыми — их можно будет потратить только на отечественные продукты питания.

Такой подход не только обеспечит продовольствием нуждающихся, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, фермеров и торговцев. Продуктовые карты будут намного эффективнее, чем «вертолетная» раздача денег всем поровну, резюмировал Шелищ.

В 2019 году три миллиона российских семей (5,3% от их общего числа) получали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, согласно данным Росстата. По оценке Союза потребителей, на реализацию проекта потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, или 81 млрд рублей в течение текущего года, если проект будет запущен 1 апреля.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Счетная палата России поддержала идею выделения средств малообеспеченным гражданам на покупку продуктов. По словам специалистов ведомства, технически это возможно реализовать с помощью специальных бонусных карт.