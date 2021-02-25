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Определенной категории россиян предложили выдать продуктовые карточки

Определенной категории россиян предложили выдать продуктовые карточки

Москва, 25 февраля. Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для россиян, получающих жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг.

С соответствующим заявлением глава союза Петр Шелищ обратился в Минпромторг, передают «Известия».

По его словам, получатели субсидии на коммунальные услуги уже признаны государством малоимущими, поэтому могут стать первыми претендентами на продовольственные выплаты. Такой категории россиян союз планирует перечислять 3 тысячи рублей ежемесячно. Предполагается, что эти средства станут целевыми — их можно будет потратить только на отечественные продукты питания.

Такой подход не только обеспечит продовольствием нуждающихся, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, фермеров и торговцев. Продуктовые карты будут намного эффективнее, чем «вертолетная» раздача денег всем поровну, резюмировал Шелищ.

В 2019 году три миллиона российских семей (5,3% от их общего числа) получали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, согласно данным Росстата. По оценке Союза потребителей, на реализацию проекта потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, или 81 млрд рублей в течение текущего года, если проект будет запущен 1 апреля.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Счетная палата России поддержала идею выделения средств малообеспеченным гражданам на покупку продуктов. По словам специалистов ведомства, технически это возможно реализовать с помощью специальных бонусных карт.

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