Киркоров отменил запланированные в Кремлевском дворце концерты

Москва, 25 февраля. Популярный российский певец Филипп Киркоров вновь перенес концерты из-за санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

У артиста должны были пройти выступления в Кремлевском дворце еще весной прошлого года, но из-за коронавируса он вынужден был перенести их на год. У звезды были запланированы выступления на 3, 4 и 5 марта 2021 года, напомнил телеканал «360».

Ограничения пока никто не отменил, поэтому Филипп Бедросович решил провести свои выступления в следующем году. Согласно афише на сайте Кремлевского дворца, концерты запланированы на 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

На днях с жесткой критикой в адрес короля отечественной эстрады выступил Сергей Соседов. Он призвал россиян отказаться от походов на концерты артистов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. По его мнению, такие звезды только портят вкус зрителей.