Пекин, 25 февраля. Власти Китая одержали победу над абсолютной бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на заседании по вопросам ликвидации бедности.

По его словам, 98,99 млн жителей сельской местности из бедных районов улучшили свое материальное положение. За последние восемь лет на эти цели было потрачено порядка 1,6 трлн юаней (246 млрд долларов). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», – заявил Си Цзиньпин.

Лидер «Партии BREXIT» Найджел Фарадж рассказал, как Китай пытается повлиять на британскую систему образования. По его словам, китайские миллиардеры скупают школы в Великобритании, чтобы навязывать свою идеологию.