Два человека погибли в лобовом ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 25 февраля. Пожилой водитель и его пассажир стали жертвами аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень. Полиция по факту случившегося проводит проверку.

Трагедия произошла в районе города Заречный. По данным ГИБДД, автомобиль Skoda вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault. Вероятной причиной аварии стало снежное облако, которое поднял встречный грузовик — именно оно загородило водителю обзор.

Пенсионер, находящийся за рулем первой иномарки, и его попутчик скончались на месте происшествия. Водитель второго авто получил серьезные травмы, пострадавшего экстренно госпитализировали. Сотрудники полиции в настоящий момент устанавливают иные детали ДТП.

ФАН сообщал об одном погибшем в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирске. Жертвой стал водитель иномарки.