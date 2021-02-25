Пандемия коронавируса станет главной темой экстренного двухдневного саммита ЕС

Брюссель, 25 февраля. Президенты и премьер-министры стран Евросоюза обсудят пандемию коронавируса в рамках экстренного двухдневного саммита. Об этом проинформировал представитель ЕС.

Согласно полученной информации, европейские лидеры намерены обсудить проблемы вокруг кампании по вакцинации, создание COVID-сертификатов и меры по ограничению передвижения граждан.

Во второй день саммита Евросоюза политики обсудят вопросы, касающиеся оборонной сферы. К переговорам решили привлечь генсека НАТО Йенса Столтенберга. С ним лидеры ЕС обсудят партнерство между европейским объединением и Альянсом.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в МИД РФ назвали цирком антироссийские санкции Евросоюза.