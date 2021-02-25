Вильфанд предупредил россиян о мартовских морозах до −15 градусов

Москва, 25 февраля. Морозы в европейской части РФ ожидаются в первой половине марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, начало весны будет неоднородным. Не исключено, что температура воздуха в европейской части страны опустится до −15 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России. Конкретные даты похолодания специалист пока не назвал.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже −10, −10…−15 градусов. Когда — расскажем за три дня до этого события», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеозависимые люди при смене погоды часто сталкиваются с различными недомоганиями. Чтобы облегчить свое состояние, им следует отказаться от острых и соленых блюд, порекомендовал доктор медицинских наук, руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии НКЦ Юрий Гурфинкель. К тому же в рационе метеозависимых людей должны присутствовать овощи и не слишком сладкие фрукты.