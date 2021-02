Как США последовательно укрепляют влияние в Судане 

24 февраля в расположенный на побережье Красного моря Порт-Судан прибыл американский скоростной экспедиционный транспорт USNS Carson City (T-EPF 7). Впервые за последние несколько десятилетий корабль военно-морских сил США посетил суданский порт. Событие не было случайным и стало лишь одним из последовательных шагов Вашингтона по развитию двусторонних отношений, в том числе – по военной линии.

Происходит это все на фоне заявленного Москвой намерения развернуть пункт материально-технического обеспечения на побережье Судана.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о том, какую цель преследует военное сотрудничество США с Суданом.

Американо-суданская оттепель

Долгое время между Вашингтоном и Хартумом сохранялись враждебные отношения. С 1993 года Судан находился в американском списке государств-спонсоров терроризма: в Белом доме обвиняли правительство страны в причастности к терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. Судану также приписывали поддержку враждебных американцам ливанской «Хезболлы» и палестинской группировки «Исламский джихад».

Все изменилось после свержения суданского президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года, который занимал свой пост на протяжении 26 лет. Пришедшее к власти гражданское правительство отказалось от проводимой предыдущим лидером политики и взяло курс на улучшение отношений с США. В 2020 году Судан согласился выплатить 335 миллионов долларов родственникам жертв терактов 1998 года, и за это Вашингтон исключил страну из списка государств-спонсоров терроризма.

С того момента отношения между странами стали быстро улучшаться. Одним из направлений стало взаимодействие силовых ведомств Судана с Африканским командованием вооруженных сил США (AFRICOM).

Военные связи

В конце 2020 года информационное агентство Sky News Arabia со ссылкой на свои источники рассказало о начале переговоров между Вашингтоном и Хартумом по проекту соглашения в области обороны и безопасности. Оно якобы включала в себя пункты о возможности размещения американских войск на суданских военных объектах и даже строительство военно-морской базы AFRICOM в районе Акик-Кабир на границе с Эритреей.

في تضارب للمصالح مع #روسيا.. #واشنطن تتجه لإنشاء قاعدة بحرية على سواحل البحر الأحمر في #السودان#العربية pic.twitter.com/H81Dmz3CVX — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 28, 2021

В конце января состоялся визит в Судан заместителя командующего AFRICOM по военно-гражданскому сотрудничеству Эндрю Янга и начальника управления разведки контр-адмирала Хайди Берг. Они провели встречи с премьер-министром Абдуллой Хамдоком, председателем Суверенного Совета, министром обороны Ясином Ибрагимом и начальником Генштаба Мохаммедом Османом Эль-Хусейном. Темой переговоров стало взаимодействие в области обмена информацией и координации действий.

Официальный представитель AFRICOM полковник Кристофер Карнс заявил, что США готовы помочь суданским вооруженным силам повысить уровень профессионализма, а также обеспечить их прозрачность и подотчетность перед гражданским правительством и обществом. Он добавил, что через некоторое время делегация Африканского командования планирует вновь посетить Хартум и обсудить вопросы обучения личного состава суданских силовых структур.

Leaders visit #Sudan, continue East #Africa engagement



"This is a new beginning & the start of a renewed relationship between the U.S. & #Sudan. This is a journey we want to take together. We want to deepen & broaden our relationship."



-Amb. Young, deputy for civ-mil engagement pic.twitter.com/xO1mwpb9SV — US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 26, 2021

26 февраля корабль ВМС США впервые за долгие годы зашел в суданский порт. Заместитель командующего AFRICOM назвал происходящее частью «фундаментальных изменений» в отношениях между Хартумом и Вашингтоном. По его словам, это стало возможным благодаря усилиям нового правительства страны, его «нового смелого курса» и стремления уйти от наследия режима Омара аль-Башира. Аналогично высказался и поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан, который назвал присутствие американских военных кораблей в Красном море «фактором укрепления мира, региональной стабильности и безопасности, а также свободы мореплавания».

Grateful to #Sudan for hosting #USSCarsonCity! Port visits like this help our @USNavy to strengthen relationships and develop partnerships that are crucial to our mutual success. #NavyPartnerships #NavalPresence https://t.co/S5pYk880VB — USNavyCNO (@USNavyCNO) February 24, 2021

На первый взгляд, в этих событиях нет ничего необычного: в Вашингтоне стремятся включить очередную страну в зону своего влияния. Однако вызывают удивление столь быстрые темпы: еще в декабре 2020 года Судан находился в списке государств-спонсоров терроризма, а спустя всего лишь 2 месяца американцы говорят о развитии военного сотрудничества с Хартумом. Есть несколько важных причин, по которым США озаботились отношениями с Хартумом.

Геополитический фактор

Практически все соседние с Суданом государства в той или иной степени являются дружественными Вашингтону. Однако у американцев существует возможность сделать Хартум не просто главным, но и наиболее ручным региональным союзником. Сейчас для этого – лучшая возможность: в феврале было избрано новое суданское гражданское правительство, которое лояльно относится к США и их инициативам.

В будущем это позволит превратить страну в главный центр для проведения военных операций в Восточной Африке. Сделать это легко: из стран региона у Судана наиболее катастрофическое экономическое положение. Это дает США сильнейший рычаг воздействия в виде способности шантажировать страну оказанием необходимой экономической помощи.

Grateful to #Sudan for hosting #USSCarsonCity! Port visits like this help our @USNavy to strengthen relationships and develop partnerships that are crucial to our mutual success. #NavyPartnerships #NavalPresence https://t.co/S5pYk880VB — USNavyCNO (@USNavyCNO) February 24, 2021

Значительное влияние на Хартум позволит Вашингтону чужими руками проводить политику в отношении соседних с Суданом государств. Особенно это касается Эфиопии и ее позиции относительно плотины Хидасэ. Через суданцев Белый дом может оказать еще большее давление на правительство в Аддис-Абебе и заставить его принять условия, на которых настаивают американцы.

У США также появится дополнительная возможность противостоять Тегерану благодаря географическому положению Судана. До 2020 года страна использовалась в качестве перевалочной базы для поставок оружия по морю, которое шло из Ирана к ливанской группировке «Хезболла» и фракции «Палестинский исламский джихад» в Секторе Газа. В нынешних условиях американцам легко надавить на суданское правительство и запретить заход иранских кораблей. Это осложнит Тегерану снабжение поддерживаемых им движений на Ближнем Востоке.

Sudan closing Hamas and Hezbollah offices in bid for U.S. sanctions relief.

As I say in the piece, I think the effect is more symbolic than practical, but its important nonetheless for moving this issue forward. https://t.co/gXj4oqFkru — Cameron Hudson (@_hudsonc) December 16, 2019

Превращение Судана в «доверенного партнера» позволит Вашингтону шанс уменьшить влияние России в стране и помешать планам строительства военно-морской базы в Порт-Судане. Местные СМИ утверждали, что во время январского визита делегации AFRICOM одной из тем обсуждения был отказ от размещения российского объекта. Позже спикер Африканского командования обошел стороной эту тему: он назвал Судан – суверенной страной, которая принимает решения в своих интересах. Однако маловероятно, что с ростом влияния США не попытаются заставить суданцев отказаться от выполнения соглашения и запретить возведение российской военной инфраструктуры на побережье Красного моря.

Экономический фактор

С независимостью Южного Судана в 2011 году Хартум потерял 80% нефтяных месторождений, однако территория страны по-прежнему богата природными ресурсами. В том числе – золотом: Судан входит в число 20 государств, на которых приходится 38% мировой золотодобычи, а также является третьим после ЮАР и Ганы производителем в Африке. В перспективе компании из США будут способны получить контроль над данной отраслью экономики. Для этого будет достаточно перехода добычи драгоценного металла под контроль лояльных американцам местных кланов.

Другим важным ресурсом Судана являются запасы урана в 1,5 миллиона тонн. И здесь Вашингтон может противостоять Пекину и его влиянию: в 2019 году суданское правительство заключило соглашение с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) об инвестициях в эту сферу. У американцев появится возможность не допустить КНР на рынок урана в стране.

Наконец, переход Судана в стан союзников позволит США стать эксклюзивным поставщиков целой номенклатуры товаров в Судан – от продукции ВПК до медицинской техники и программного обеспечения.

Показатель намерений

Военное сотрудничество США с любым государством – своеобразный маркер: чем оно глубже, тем шире в этой там представлены американские интересы. Поэтому рост внимания к взаимодействию по военной линии с какой-либо страной говорит о желании Вашингтона распространить на нее зону своего влияния.

Довольно резкий переход Судана из спонсора терроризма в многообещающего партнера говорит о том, что в Белом доме всерьез намерены быстро закрепиться в Хартуме и взять контроль над его внешней политикой. Пока российская сторона лишь прорабатывает вопрос о развертывании пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане, американцы уже демонстрируют свое присутствие в регионе и стремятся заполнить вакуум, объявляя о целом комплексе мер, которые могут перетянуть Хартум на другую, «правильную» сторону.

В будущем правительство Судана может внезапно осознать, что ему не по нраву такой вектор развития. Но когда в Вашингтоне искренне интересовались мнением преданных ручных союзников?

Post gaudia luctus (лат. После радости — плач).