Каждая десятая компания в России опасается закрытия до конца года

Москва, 25 февраля. Бизнес в России продолжает испытывать проблемы, о чем свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Закрыться готова примерно каждая десятая фирма.

Согласно исследованию, в начале 2021 года у трети опрошенных предпринимателей продолжил снижаться оборот, а у 27,1% он сохранился на уровне «коронавирусного» года. При этом 19,1% бизнесменов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь, передает РБК.

В основном бизнес жалуется на слабый спрос. Основной трудностью его назвали 59,8% респондентов. Среди основных проблем также выделяются невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%) и нехватку средств на зарплаты и выплату страховых взносов (25,3%). Примерно каждая десятая компания (9,7%), как свидетельствуют данные опроса, готовится к закрытию до конца года.

Опрос проводился в начале февраля 2021 года. В исследовании участвовали руководители и владельцы 5 тысяч компаний из всех российских регионов.

Депутат Госдумы Олег Шеин ранее в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» озвучил главную проблему малого бизнеса в России. По его словам, российским компаниям необходим надежный рынок сбыта.