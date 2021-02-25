Байден продлил действие ограничительных мер против Кубы

Вашингтон, 25 февраля. Президент США Джозеф Байден продлил санкции против Кубы. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет об ограничительных мерах, которые были введены в 1996 году и дополнены в 2004, 2016 и 2018 годах. Также американский лидер утвердил запрет кораблям США заходить в территориальные воды Кубы без разрешения властей. По мнению Вашингтона, в противном случае это приведет к «массовой миграции с Кубы».

Администрация экс-главы США Барака Обамы, при которой Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы. Затем 45-й глава Белого дома Дональд Трамп возобновил некоторые ограничительные процессы. При этом торговое эмбарго остается без изменений уже более полувека.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Джозеф Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с распространением коронавируса.