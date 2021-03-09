В Центре театра и кино под управлением Михалкова тратят меньше, чем Богомолов

Ксения Собчак, обвинившая Никиту Михалкова в «приватизации» Центра театра и кино на Поварской, даже не удосужилась посмотреть, кому принадлежит Центр и что сам Михалков для него делает.

За последнее время там поставили несколько спектаклей, таких как «Метаморфозы» (несколько частей по темам произведений Чехова и Бунина), «Сирано де Бержерак». До конца года поставят «12» все того же Михалкова. И спектакли обходятся в разы дешевле, чем творения ее мужа Константина Богомолова.

Работа над спектаклем под рабочим названием «12» только началась. Поэтому пока на него потрачено чуть более миллиона. Причем большая часть денег ушла на декоративную лампу — 400 с лишним тысяч, и 640 тысяч рублей — художнику Сергею Стручеву. Покупки прав на освещение и костюмов обошлись в копейки — всего по 10 тысяч рублей.

У мужа Собчак — Константина Богомолова — в Государственном театре наций контракт на «разработку режиссерской концепции для постановки спектакля под рабочим названием «На всякого мудреца довольно простоты», за который он в конце прошлого года получил 774 193,8 рубля.

Всего же у Богомолова 35 контрактов на сумму свыше 17 миллионов рублей. Так что можно сказать, семья Ксении Собчак тоже получает бюджетные деньги. Мало того, она сама была участницей государственных закупок, когда пробовала себя в качестве театральной актрисы в пьесе Гоголя «Женитьба». Правда, сумма была несравнимо меньшая, но и Собчак — не профессиональная актриса.

Напомним, ранее Собчак попыталась обвинить Михалкова в трате государственных денег на свои проекты. Никита Михалков в своей программе ответил подробно, что он брал, куда ушли деньги и сколько их вообще было.