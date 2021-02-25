Как и от чего в России защищают детей, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 25 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Как и от чего в России защищают детей».

В российских судах внимательно изучают аниме, а депутаты и сенаторы следят за деструктивными группами в социальных сетях. Одним из эффективных средств поддержки стала выплата по 5 тысяч рублей всем детям в прошлом году. В целом, защита детства — один из главных государственных приоритетов, это сложно отрицать даже недругам России.

Беспризорники, нюхающие клей на улицах, были нормой 20–25 лет назад, сегодня ситуация изменилась. Однако, несмотря на все успехи государства в деле защиты детей, проблемы остаются, и их необходимо решать.

В рамках эфира мы поговорим о том, как много еще остается детей в детских домах. Почему запрещаются те или иные художественные произведения. Что угрожает детям в социальных сетях, и когда взрослые видят опасность там, где ее нет. Мы обсудим домашнее насилие, от которого страдают в том числе и несовершеннолетние россияне. Узнаем, кто и почему в нашей стране выступает категорически против ювенальной юстиции. Мы рассмотрим проблему снижения возраста уголовной ответственности и проблему насилия в школах. Отдельно узнаем о фонде для помощи детям с орфанными заболеваниями и о проблемах, которые осталось решить, чтобы все дети в России получили необходимую медицинскую помощь.

Мы озвучим статистику, которая наглядно покажет, стало ли детям в России безопаснее жить.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: педагоги, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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