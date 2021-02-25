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Названы распространенные ошибки при покупке нового автомобиля

Названы распространенные ошибки при покупке нового автомобиля

Москва, 25 февраля. Автомобильные эксперты назвали пять наиболее частых ошибок, которые водители допускают, покупая новые автомобили.

При покупке новой машины следует отказаться от услуг «серых» дилеров. Официальные автосалоны сотрудничают с дистрибьюторами и ведут себя при продаже порядочнее «серых» коллег, отмечают специалисты.

Не стоит покупать машину из имеющихся в наличии. В этом случае есть риск переплатить за ненужные опции до нескольких сотен тысяч рублей. Лучше заказать машину с нужной конфигурацией и подождать, советуют специалисты портала «Автовзгляд».

Кроме того, эксперты предостерегают от невнимательного заполнения документов. Необходимо тщательно изучить пункты об итоговой стоимости автомобиля, сроках его передачи клиенту и ответственности дилера.

В заключение специалисты рекомендуют не забыть попросить скидку и при покупке изучить автомобиль на предмет неисправностей, повреждений и соответствия заказу при передаче авто покупателю.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, в каких случаях парковка с повернутыми к бордюру колесами будет ошибкой, которая может обернуться проблемами. Повернуть передние колеса при парковке так, чтобы автомобиль упирался в бордюр оправдано, если оставлять машину на горке или имеются проблемы со стояночным тормозом, подчеркнул специалист.

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