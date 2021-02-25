Адвокат рассказала, что собственник может сделать со своим жильем

Москва, 25 февраля. Россияне — собственники жилья в многоквартирном доме — не могут сами организовывать перепланировку и создавать там гостиницы. Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

Она напомнила, что согласно российскому законодательству, есть ряд правил, которые собственник квартиры должен соблюдать. В частности, владелец квартиры, если хочет сделать перепланировку, должен согласовать ее с органом местного самоуправления. Запрещено превращать квартиру в промышленный объект или гостиницу.

«Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилье не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже такого помещения», — пояснила Ермолаева в беседе с агентством «Прайм».

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, как выбрать качественную квартиру в новостройке. Он дал советы россиянам по поиску жилья.