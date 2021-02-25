Россиян предупредили об опасности Clubhouse

Москва, 25 февраля. Россиян предупредили об опасности использования сервиса Clubhouse, который сейчас набирает популярность. Эксперты Роскачества объяснили, в чем угроза.

При установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в списке. Сейчас удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, пока нет возможности.

«Также при регистрации нового пользователя Clubhouse присылает push-уведомления его контактам и предлагает создать приватную комнату для приветствия. К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение», — указали эксперты.

Они обратили внимание, что сервис пока доступен только пользователям с iOS. Злоумышленники могут воспользоваться этим и создать приложения-клоны на Android. Более того, мошенники могут подключиться к работе сервиса, продавая фейковые приглашения в Clubhouse.

В прошлом году была создана новая соцсеть — Clubhouse, где можно запросто болтать со знаменитостями. Приложение позволяет обсудить актуальные проблемы и поучаствовать в дискуссиях на разные темы.