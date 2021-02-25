Располневшего Рассела Кроу поймали за игрой в теннис с молодой возлюбленной

Вашингтон, 25 февраля. Звезда Голливуда Рассел Кроу, запомнившийся зрителю по популярной киноленте «Гладиатор», шокировал папарацци круглым животом.

После выхода картины режиссера Ридли Скотта австралийский актер Рассел Кроу влюбил в себя миллионы девушек по всему миру. Перед работой над «Гладиатором» он скинул порядка 20 килограммов. Он стал «плейбоем» Голливуда, при этом он никогда не отказывался «перевоплотиться» ради хорошей роли.

Изменения в весе Рассела можно увидеть в фильме «Совокупность лжи». Когда Кроу предложили роль в фильме «Славные парни», он весил уже почти 100 килограммов. И совсем недавно, чтобы сыграть в фильме «Стертая личность» священника, пытающегося «излечить» сына от гомосексуальности, Кроу стал весить под 140 килограмм.

«Гладиатор уже не тот»; «Бедняга Кроу! Он как будто в шаге от сердечного приступа»; «С такими деньгами мог бы собой заняться»; «Как можно было себя так запустить?» — написали поклонники в Твиттере.

На днях 56-летний оскароносный актер попал под прицелы папарацци во время игры в теннис со своей 30-летней спутницей актрисой Бритни Терио. «Актерское мастерство» Кроу на лицо: лишний вес, седые длинные волосы и щетина на лице. Сегодня он мало напоминает своего героя Максимуса с каменным прессом.

Ранее ФАН сообщал, что Рассел Кроу получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме». Кроу получил американскую кинопремию за роль в сериале «Самый громкий голос».