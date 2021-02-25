Новый класс военно-морской техники создают в России

Москва, 25 февраля. Разработанный АО «Невское проектно-конструкторское бюро» универсальный десантный корабль (УДК) «Варан» станет представителем нового класса военно-морской техники, считают эксперты.

Невское ПКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из крупнейших российских разработчиков универсальных кораблей и единственным отечественным проектантом тренажерных комплексов и авианосцев.

В бюро ТАСС сообщили, что отличительной особенностью «Варана» стала унифицированная платформа, на основе которой можно создать несколько типов больших надводных кораблей, в том числе УДК, судно обеспечения Арктической зоны, авианосец и транспортно-госпитальное судно.

«Такой подход может стать новым как в отечественном, так и в мировом судостроении, а этот проект станет представителем нового класса военно-морской техники — универсальных морских комплексов (УМК)», — цитирует специалистов агентство.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «всевидящий» корвет проекта 20380 «Резкий» выйдет в море летом. Уже утвержден график работ по достройке, испытаниям и передаче корабля Военно-морскому флоту (ВМФ) России.