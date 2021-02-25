Наказание за избиение детей предложили ужесточить в России

Москва, 25 февраля. Наказание за избиение несовершеннолетних предложили ужесточить в России. С соответствующей инициативой выступил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Он обратил внимание, что за последние несколько месяцев в федеральных СМИ систематически появляются новости об избиениях детей. По его мнению, существующие сейчас меры наказания нужно ужесточить.

«Однако данные размеры наказаний, учитывая систематичность данных преступлений, по всей видимости, не останавливают людей, готовых преступить закон», — сказал общественный деятель в разговоре с RT.

Он предлагает вывести положение о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». По его мнению, максимальное наказание за это преступление должно быть 12 лет тюрьмы.

Сейчас за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти и до пяти лет соответственно.