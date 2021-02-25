Россиянам перечислили правильные продукты для белых зубов

Москва, 25 февраля. Некоторые фрукты и овощи помогут сделать зубы человека более светлыми.

Такое заявление в интервью телеканалу «Звезда» сделала диетолог Анна Белоусова. Она рассказала, что морковь и сельдерей, например, отбеливают эмаль посредством механического избавления от налета. Также эти овощи способствуют укреплению десен и улучшению кровообращения всей ротовой полости.

Отбеливающий эффект заметен и при поедании ананаса и папайи. Оба фрукта убивают бактерии во рту. Однако Белоусова напомнила, что наиболее явного эффекта получится достичь только при использовании специальных отбеливающих средств.

Недавно диетолог посоветовала диабетикам отказаться от употребления супов-пюре. Блюдо полезно для людей проблемами ЖКТ, но противопоказано диабетикам из-за большего гликемического индекса.