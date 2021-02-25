Мадуро поставил условие Евросоюзу. События дня. ФАН-ТВ

Мадуро отказался от диалога с ЕС

Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет. Либо вы исправите (свою позицию — прим. ФАН), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога», — заключил Мадуро.

Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента.