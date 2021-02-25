Мадуро поставил условие Евросоюзу. События дня. ФАН-ТВ

Мадуро отказался от диалога с ЕС
Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет. Либо вы исправите (свою позицию — прим. ФАН), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога», — заключил Мадуро.
Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента.
В ФРГ отреагировали на отказ компаний от работы с «Северным потоком — 2»
В Германии назвали отказ ряда немецких и американских предприятий от сотрудничества с проектом строительства «Северного потока — 2» решением компаний. Ранее американские и германские СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента США сообщили, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из проекта в связи с угрозами санкций. В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства.
В Испании продолжаются беспорядки
Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Хаселя, продолжаются в Испании девятый день подряд. Минувшей ночью группы радикалов сжигали мусорные контейнеры, забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями, били витрины магазинов, грабили их, строили баррикады. Об этом сообщают каталонские правоохранительные органы. Напомним по решению суда Хасель должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, но отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля исполнителя арестовали.
В Японии могут приостановить эстафету олимпийского огня
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио опубликовал план противодействия распространению коронавируса при проведении эстафеты олимпийского огня, который, в частности, допускает возможность приостановки забега в том случае, если не будут выполняться определенные условия. Согласно документу, эстафета может быть приостановлена в том случае, если по маршруту ее следования соберется чрезмерно большое число людей. Эстафета олимпийского огня стартует 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.