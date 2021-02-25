Россияне рассказали о предпочтениях в «самолетной» еде

Москва, 25 февраля. Российские туристы во время авиаперелетов предпочитают курицу рыбе, свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Курицу в полете предпочитает 67,1% участников опроса. Молодые путешественники в возрасте от 19 до 25 лет выбирают это блюдо в 76,2% случаев.

Рыбой в самолете питаются 16% респондентов, заказывают специальное питание — 8,2% участника опроса, меню из платного выбирают пищу 3,7% опрошенных путешественников. Вовсе отказываются от еды на борту самолета 5% респондентов, сообщает «Лента.ру».

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел исследование и выяснил, что наиболее раздражающими попутчиками россияне считают тех, от кого дурно пахнет и находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Такие ответы дали 27% и 21% респондентов соответственно.