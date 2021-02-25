Муж Скарлетт Йоханссон рассказал о подозрительном свадебном подарке

Вашингтон, 25 февраля. Американский комик Колин Джост рассказал о свадьбе со звездой Голливуда Скарлетт Йоханссон. Молодожены до сих пор ждут один подозрительный подарок.

Свадьба проходила в семейном кругу в октябре прошлого года, когда во многих странах мира действовали жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Влюбленные решили не откладывать торжество на потом, а справить его во время карантина.

Влюбленные счастливы, что им удалось организовать свадьбу тайком, не привлекая к себе внимания. Они пригласили на празднование только родных и близких.

«Все было замечательно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук», — рассказал комик на шоу Эллен Дедженерес.

Джост пригласил на свадебную церемонию друга и коллегу по Saturday Night Live Майкла Че. Мужчина спустя время сообщил, что готовит для Скарлетт и Колина свадебный подарок, и Джост распереживался на этот счет.

«Он слишком хорошо себя вел, поэтому я все время ждал подвоха… На днях он подошел ко мне в коридоре и сказал: «У меня есть для тебя кое-что. Свадебный подарок. Когда-нибудь я его принесу». Теперь мы [со Скарлетт] переживаем за свое благополучие», — сказал муж звезды фильмов о «Мстителях».

Йоханссон начала встречаться с Джостом весной 2019 года. Для кинозвезды брак с комиком стал третьим по счету.