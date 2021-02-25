Малышева назвала богатые витамином A продукты

Москва, 25 февраля. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, помогающие восполнить дефицит витамина A, советом она поделилась в Instagram.

В 100 граммах печени трески содержится 20 суточных норм витамина A, в замороженной петрушке и паприке — по 10 суточных, в обычной печени — шесть суточных норм, в морковке — 3 суточные нормы витамина, отметил специалист.

«В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые «супербогаты», — отметила Малышева.

Телеведущая объяснила, что у витамина А есть предельно допустимые дозы. В сутки дозировка не должна превышать 1300 МКГ. Суточная норма составляет 900 микрограмм для мужчин, 700 микрограмм — для женщин и 300-600 микрограмм — для детей и подросток.

Малышева напомнила, что у витамина A бывают опасные для жизни передозировки. При этом повышается риск развития онкологии, особенно рака легких. Малышева добавила, что витамин A отвечает за обновление кожи и зрение.

Ранее американский диетолог Эбби Геллман сообщила, что основными продуктами в ее холодильнике стали миндальное молоко, греческий йогурт и вареные яйца. Одной из полезных привычек диетолога стало выписывание ингредиентов и приготовление еды на неделю вперед.